Embajador Pary: ¡leo su columna y quedo turulato!

En una columna de opinión publicada por el periódico La Razón, titulada: ‘Asamblea Legislativa: el Titanic boliviano’, nuestro Representante Permanente ante la ONU concluye que: “el actual parlamento ha sido (…), uno de los más intrascendentes en nuestra historia reciente”. En una anterior titulada: ‘La Justicia: un barco a la deriva en mar abierto’, nuestro además ex Canciller establece que la justicia falla (…) y produce una erosión de la confianza pública”. Agrega que: “La ciudadanía comienza a percibir el sistema judicial como ineficaz o parcial, lo cual puede llevar a una disminución del respeto por la ley y el orden”.

Dada la similitud de los títulos, me parece que es una saga (como Los piratas del Caribe I, II, III) y me animaría a predecir, que si es congruente con la realidad boliviana y el Titanic está a la deriva en plena tormenta política y económica, la próxima columna del embajador Pary será titulada: “Poder Ejecutivo: ¡Mayday, mayday, mayday! ¡ Modelo Económico Social Comunitario Productivo ral agua!.

Por supuesto concuerdo plenamente con la crítica que hace a los dos órganos del Estado, para los bolivianos es una verdad de perogrullo. Pero lo que me deja turulato es que sea nada menos que un embajador boliviano en ejercicio de funciones, el que públicamente critique a dos de los Poderes, porque en última instancia la crítica es al Estado boliviano.

Parece que no cayó en cuenta que un Embajador representa al Estado y no al Gobierno; y como tal una función básica, pero primordial, es precautelar y promocionar la imagen país.

En teoría de las relaciones internacionales se denomina soft power, pero en facilito es la imagen o marca país. Es una estrategia que forma parte de la política exterior que se desarrolla para transmitir una imagen de un Estado más allá de sus fronteras, en aras del logro de objetivos que le reporten beneficios, como atracción de turistas, inversores, compradores, etc. Luego de las críticas al poder judicial, por ejemplo, la conclusión es que no hay seguridad jurídica y si lo dice un Embajador en funciones no creo que un empresario racional invierta. ¿O usted lo haría embajador Pary?

La imagen país es la lección número uno que se da en toda academia diplomática o instituto de relaciones internacionales. Forma parte del ABC de la diplomacia y es tan importante, que desde el 2005, se ha creado el Índice Anholt-Ipsos sobre marca país.