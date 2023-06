Empieza la fiesta de San Juan en Porongo, que mantiene viva la fe y las costumbres

Para entonces Peredo era un joven que destacaba en el atletismo '¿Por qué no traes voj la antorcha?', le dijo Sosa como una forma de promover en los jóvenes la fe, la esperanza y las costumbres. Y es que con la antorcha se enciende el jenecherú, el fuego que nunca se apaga , símbolo de la tierra camba.

Aquella vez, Peredo trajo solo la antorcha desde el Estadio Tahuichi Aguilera y, luego, año tras año, se fueron sumando otros atletas peregrinos no solo de Santa Cruz, sino también de otras regiones del país y hasta del exterior. Muchos llegan a pagar promesas o pedir favores al santo patrono.

Otra tradición de antes era que el ponche calentaba la noche más fría. “Ahora la gente toma cerveza y no sabe qué es ponche”, manifiesta.

Señala que, de generación en generación, ha pasado la costumbre de bañarse bien temprano. “La gente mayor huasqueaba las plantas que no producían y todos íbamos a bañarnos al río, incluso un viejito regaba con agua del río a todos los que no habían ido a bañarse. Lo que se dice es que el agua de San Juan es bendita”.

Mueve sus manos con una gran ligereza, batiendo la leche para que el sucumbé salga a punto y espumoso. Para la víspera de San Juan reparte la bebida entre los feligreses y visitantes para que entren en calor en la noche más fría del año. No duda en compartir sus secretos para un buen sucumbé con quienes le preguntan. De carácter amable, bromea al dar los tips. “El secreto es no ser celoso porque si usted es, la leche no sube. Con solo una mirada, la leche se baja”, dice entre risas y agrega que también se requiere de leche fresca, huevos, canela y batir bien.