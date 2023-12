Empoderamiento ciudadano, no fanatismo

En ese sentido, toda sociedad que no es sincera y no reprocha lo malo, no busca mejorar, en realidad, se debilita y se marginaliza a sí misma, se autoengaña y se autocastiga, porque no sólo es un tema de dinero sino que permite la instauración de mafias, se contamina de corporativismo corrupto, de gobiernos autoritarios, déspotas, con proliferación de abuso de poder; países con problemas estructurales carentes de infraestructura (cuya simple evidencia de aquello, es cuando llueve por una hora y todo se complica); gente que se queda fuera del sistema sin acceso eficiente a la salud, a la educación de calidad, sin tener seguridad personal ni jurídica, que vive engañada porque le dicen que todo está bien pero cada vez está peor, con menos libertades y con una creciente incertidumbre y ansiedad por falta de liquidez. Usuarios y/o consumidores que no tienen la posibilidad de elegir, exentos de libertad de decisión porque todo es imposición (Ej.: no pueden retirar libremente su propio dinero de sus cajas de ahorro en dólares, sólo de forma restringida y a veces incluso sin ninguna posibilidad), cada vez más gente en cesantía y desocupada, mayor delincuencia y violencia, además de sufrir muchas otras calamidades más.