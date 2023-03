No hay duda de que dos principales problemas sociales de Bolivia son la falta de ocupación y las bajas remuneraciones. Desempleo y poco salario inducen a la emigración o a la violencia. Los diagnósticos son conocidos, los estudios son irrefutables y las propuestas han comenzado a tomar forma de modo que el valor de nuevas formas de ocupación va a crecer, claro está, si hubiere entonces una evidente conciencia social. La moderna industria tiende a la automatización llevada al extremo con la robotización, lo cual elimina mano de obra, pero crea puestos de trabajo en otras actividades que requieren talento y exigente formación científica y tecnológica. Considerando que en el país no tenemos aún una masiva alfabetización informática, debemos recurrir a la formación de numerosos nuevos emprendedores de actividades autónomas, para que la gente joven del país no piense en salir del país.

¿Cómo hacer esta gran tarea?, es lo que importa dilucidar ahora, porque mucho se habla de los problemas sociales, pero poco de las soluciones pragmáticas y urgentes. Un microempresario debe ser una persona capacitada técnicamente y con acceso a un crédito fácil. La capacitación debe ser un programa masivo del Gobierno, pues el alcance tiene un horizonte de mas de tres millones de bolivianos en edad de trabajar. La capacitación viene desde la instrucción primaria, pasa por la secundaria hasta la superior o universitaria, pero también se requieren programas especializados de preparación específica por sectores identificados como claves para el desarrollo nacional. El énfasis debe darse no solo en la capacitación para el trabajo urbano sino también para el rural, en donde la productividad agropecuaria depende del conocimiento de técnicas modernas. Entonces en el gran programa deben participar las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas, a fin de que el joven salga bien preparado para ser un nuevo emprendedor y no simplemente un demandante de un empleo que no existe.

Preparado y sin dinero, no sirve de mucho. El crédito es indispensable si queremos que nazca un nuevo microempresario que más tarde se convierta en pequeño o mediano empresario, creando en el camino puestos de trabajo adecuadamente remunerados. Para financiar su trabajo el Estado debe crear una institución grande de atención masiva y casi automática de créditos pequeños, por ejemplo, de hasta mil dólares para empezar, a fin de que con este dinero y su preparación moderna pueda ser competitivo en el mercado. Por las restricciones estructurales de nuestra economía, no hay otra salida para atacar el problema del desempleo y del bajo ingreso. Los microempresarios no pueden trabajar con las tasas de interés actuales ni los bancos les quieren tener como clientes porque son costosos por ser pequeños. Por ello quienes se arriesgan acuden a los prestamistas a pagar lo que les pidan como interés.

Si el Estado hubiere asignado recursos equivalentes a la cuarta parte de lo que ha perdido en alguna por las quiebras empresariales, este momento no sentiríamos tanto el azote de la pobreza del desempleado y del mal pagado.

No hay que olvidar que las economías más prosperas, son aquellas que han permitido que las microempresas crezcan y se consoliden. Este fenómeno trae dos connotaciones positivas para el país; la primera directamente ligada al efecto sobre el crecimiento de la demanda agregada interna, la misma que por el empleo generado por las microempresas, generan un crecimiento del consumo y de la producción, dando como resultado el crecimiento de la economía. Por otro lado, el efecto psicológico de optimismo y de expectativas positivas que se generan en la población, ya que los emprendimientos iniciados por las microempresas son fácilmente reproducibles en distintas actividades y en distintos rubros, generando una cultura empresarial donde la inversión y la generación de empleos serán los más beneficiados.