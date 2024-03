Empresarios ven avance en acuerdo por los dólares, pero existe recelo

Buena parte del empresariado se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado, ya que hace más de una década que vienen pidiendo acercamiento con el Gobierno, aunque algunos sectores manifestaron que se deberían incluir otros tantos más. Los economistas también aplaudieron la medida, pero fueron un poco más cautos al coincidir que los problemas de fondo aún no fueron atacados.

“Es decir, los empresarios pueden exportar la cantidad de productos que deseen, pero los mismos no pueden faltar en la mesa de los bolivianos, ni en la producción de insumos como los alimentos para la crianza de pollos y cerdos. Este compromiso permitirá el ingreso de mayores divisas al país, calmar la ola especulativa y abastecer de dólares a los sectores que lo requieren como los importadores”, dijo el Ministerio a EL DEBER.

Al mismo tiempo, también destacó el establecimiento de una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros en el exterior, en la que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) modificó el Reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas a objeto de establecer una banda entre el 5% al 10% en el cobro de comisiones para transferencias y giros al exterior que superen los $us 1.000 durante cada quincena de un mismo mes. “Las transferencias, compras por internet, pagos por POS físicos y retiros en cajeros automáticos por transacciones que se realicen durante quince días de un mismo mes, por montos iguales o menores a $us 1.000 no pagan ninguna comisión y son gratuitas”, ponderó el MEFP.