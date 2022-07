Empresas promueven los espacios colaborativos y la flexibilidad

Marcas empleadoras -Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Batebol, SACI, Banco Bisa y Universidad Nur- rompen el tradicional modelo de trabajo vertical y adoptan espacios colaborativos para promover la calidad de la vida laboral, el conocimiento, el alto rendimiento y la cocreación, que son parte de su cultura. Las cinco empresas, que forman parte del ecosistema del talento humano, compartieron sus experiencias de adopción del nuevo modelo de trabajo, más ágil y productivo, en el tercer encuentro presencial del año Construyendo un Ecosistema Colaborativo y de Armonía Laboral, con el tema ‘Espacios Colaborativos, Flexibles y de Alto Rendimiento’, organizado por BPO Center y Human Value.“Los espacios colaborativos no son para todas las empresas, pues descansan en culturas basadas en confianza, sentido de cooperación y flexibilidad del trabajo. Esta atmósfera laboral impulsa una inteligencia colaborativa entre los miembros, dando paso a la innovación”, expresó la CEO de BPO Center y Human Value, Denise Hurtado, al anotar que con este tipo de eventos pretenden ser el ente promotor, impulsor y ejemplo para las marcas empleadoras que abrazan la flexibilidad y promueven mejores prácticas laborales.Dalcy Banegas, gerenta general de Batebol, afirmó que la flexibilidad, en el caso de la corporación que lidera, viene por el lado de la oportunidad de salir adelante y la satisfacción de hacer bien las cosas, pensando siempre en dejar un legado para las generaciones de colaboradores que hacen parte de la fábrica. “Cada día necesitamos reinventarnos y para reinventarse hay que ser flexibles, con una mirada integral a largo plazo. Detrás de una crisis hay oportunidades, eso es lo que buscamos, y para generar esas circunstancias hay que ser flexible para lograr equipos comprometidos con alto rendimiento y productividad”, refirió.La gerente nacional de People Design de CBN, Andrea Cevasco, expresó que la compañía tiene una cultura organizacional muy fuerte, con pocos niveles jerárquicos que trabajan en espacios abiertos. “Esto favorece muchísimo a la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones; por supuesto que este esquema de trabajo no es para todas las culturas de organizaciones porque requiere de voluntad, de trabajo colaborativo y de derribar el tema de los límites, de los niveles jerárquicos”, apuntó.Anotó que dadas las circunstancias de la pandemia empezaron a usar herramientas, como el Zoom, para trabajar en virtualidad. “Hoy trabajamos híbridamente (en oficina y home office) con herramientas colaborativas y mucha tecnología. La cultura de la compañía es así, somos gente que se ‘mueve mucho. Ya teníamos una infraestructura tecnológica, más o menos montada”, dijo.Juan José Jáuregui, gerente nacional de Gestión Humana de Banco BISA, expuso que la pandemia impulsó la adaptación, transformación y flexibilización en horarios y formas de trabajo (teletrabajo y presencial) y los colaboradores han entendido y apreciado que esta apuesta es para cuidarlos. “Con este sistema, en el esquema híbrido, hemos mantenido un buen nivel de productividad. Ahora estamos enfocados en la automatización y digitalización porque parte del futuro es la banca digital”, puntualizó.María Inés Mendieta, gerente de Recursos Humanos de SACI, hizo notar que con la pandemia el mundo se ha reinventado y, en el caso de la empresa, adoptaron la virtualidad (teletrabajo) con flexibilidad y objetivos y resultados claros, como el hilo conductor para alcanzar eficacia en el rendimiento y productividad comercial.Entretanto, William Shoaie, rector de la Universidad Nur, indicó que están enfocados en fomentar el espíritu colaborativo y de servicios, cuyos aspectos se cimientan de diferentes formas: infraestructura, actitud, pensamiento activo de la gente y virtualidad.