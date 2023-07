Empresas que hacen foco en la cultura de innovación aumentan sus ganancias

“La innovación provoca crecimiento exponencial en los negocios, ideas de mayor calidad, mayor velocidad de implementación y una mayor agilidad traducida en un crecimiento de los ingresos de hasta 5,5 veces mayor que las empresas con un enfoque menos inclusivo de la innovación ”, Así, Aldana Fernández de Córdova, Country Manager de Great Place To Work (GPTW) en Bolivia, magnificó el éxito que consiguen aquellas compañías que promueven este esquema de trabajo colaborativo de mejora continua.

En el caso de DHL, a decir del country manager Daniel Sologuren, la cultura de innovación se promueve a través de la digitalización. “A lo largo de estos años hemos trabajado en el desarrollo de nuevos sistemas y herramientas, como la robotización, para facilitar el trabajo y buscar eficiencia y productividad. Se apostó por el desarrollo de talento, porque hablar de innovación sin capacitar el recurso humano no tiene sentido. Se conformaron comités y de ahí salieron ideas innovadoras que fueron implementadas y, a la par, innovamos servicios con mejora continua. Estas iniciativas nos permiten tener resultado en términos de servicios, de desarrollo de talentos y, como toda empresa, resultados financieros”, puntualizó.

Entre otras acciones innovadoras que 3M aplica, Benítez citó Work Your Way, un programa de trabajo que nace a partir de la pandemia, donde cada colaborador decide cómo y dónde trabajar, en casa u oficina. “En 3M aprendimos que no importa cual modalidad elegimos, remota, híbrida o presencial, lo relevante, es que tengamos claro que el tiempo y los espacios son valiosos, porque nos permiten estar donde debemos estar, y entender que vernos nos fortalece como equipo y nos regala una experiencia significativamente irremplazable”, dijo.