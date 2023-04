En 54 años la Villa Primero de Mayo muestra progreso y atrae negocios e inversiones

Pobladores de la Villa Primera de Mayo celebran los 54 años de fundación de esta populosa zona y destacan el progreso que han conseguido, el mismo que se muestra con nuevos negocios e inversiones de diferentes empresas.



Dorina Vaca (52) aún recuerda cuando caminada por las calles de tierra y por senderos que la llevaban a comprar la leche para el desayuno. El colegio Pampa de la Cruz no tenía ni siquiera cerramiento y muchos acudían a sacar agua. Ahora toda la zona del Casco Viejo del Distrito 7 está pavimentada y los negocios se han consolido. Además, no necesitan trasladarse hasta otros sectores para hacer trámites. “Hasta la cédula de identidad la sacamos en nuestro distrito”, destaca.



Cuentan con una Estación Policial Integral (EPI) considerada entre las más grandes de la ciudad, con 7.263 metros cuadrados y un helipuerto.



Alrededor de la plaza principal de esta ciudadela hay imponentes emprendimientos, principalmente de comida y de recreación. La gente ha convertido este lugar en un área de esparcimiento, donde acuden niños y adultos. Además, tienen parques urbanos, espacios culturales y campos deportivos que son muy concurridos.



Los vecinos han sido testigos del crecimiento y pujanza de este distrito. Calculan que son unos 350.000 habitantes, por lo que se hace necesario ampliar más centros salud y unidades educativas.



Hasta el año pasado eran 154 barrios, pero ahora la dirigencia asegura que ya son 187, con lo que se muestra que se mantienen en constante crecimiento.



La Villa tiene ocho centros de salud y dos hospitales de segundo nivel a los que pueden acceder, pero aseguran que es necesario uno de tercer nivel.



También demandan más infraestructura educativa puesto que las 75 unidades educativas y cinco guarderías municipales ya no son suficientes.



La subalcaldesa del Distrito 7, Dora Erika Justiniano Burgos, señala que, según la normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada 70.000 habitantes debería haber un hospital de tercer nivel, por ello considera que las autoridades competentes deben de dotar estas infraestructuras.



Respecto a los de segundo nivel y los centros de salud, la subalcaldesa indicó que el alcalde Jhonny Fernández está planificando de acuerdo con la densidad poblacional de cada distrito.



Señaló que también está en proceso un estudio para determinar la necesidad real en infraestructura educativa.



Obras para el distrito



La subalcaldesa Justiniano destacó que en este aniversario se ha iniciado la pavimentación en algunas zonas y se tiene previsto entregar los primeros 300 metros.



Una de las obras que destacan los vivientes es la construcción del parque en la laguna Guapilo, donde las empresas ya comenzaron los trabajos y se prevé que alcalde coloque la piedra fundamental para hacer la inauguración oficial de los mismos.



Aseguran que el gran sueño de contar con parque de recreación de la laguna Guapilo se está haciendo realidad y, según las autoridades municipales, se sumarán otras obras de drenajes y de construcción de módulos educativos.



“Tenemos 200 kilómetros de pavimento para la ciudad, una parte de estos son para la Villa. También tenemos Bs 100 millones para canales de drenaje y cerca de Bs 120 millones para el mejoramiento de su plaza y de la laguna Guapilo”, indicó el alcalde.



Actualmente, a la ciudadela le falta pavimentar un 60 por ciento de su superficie total, pero en esta gestión se tiene previsto abarcar 29,45 kilómetros.



“En total, nosotros tenemos aproximadamente un 40 por ciento de pavimento y por lo tanto queda una extensión bastante amplia que necesita ser cubierta, pero para eso necesitamos cumplir con las normas y procedimientos para hacer la solicitud, explicó la subalcaldesa.



Por su parte, la vicepresidenta del Concejo Municipal cruceño, Lola Terrazas, se refirió al crecimiento que ha tenido la ciudadela del distrito 7 y el compromiso que tiene el ejecutivo municipal con este sector de la ciudad para atender todas sus necesidades



“El desarrollo no acompaña el crecimiento poblacional del distrito, el municipio tiene una deuda histórica con los ciudadanos villanos en cuanto a pavimento de las calles y avenidas, recuperación de los espacios públicos que de muchas formas han exigido”, subrayó Terrazas.