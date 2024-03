En Argentina, para esta gestión, proyectan $us 34.000 millones por agroexportaciones

Para 2024, recordó el economista Jorge Ingaramo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronosticaba la segunda mejor cosecha de la historia, con 136,4 millones de toneladas y, pese a la caída de los precios, el producto bruto i ndustrial para cereales, oleaginosas y derivados alcanzaría $us 33.129 millones, con exportaciones creciendo hasta $us 11.112 millones y un total para el rubro de $us 34.341 millones.

Este último, de $us 797 millones, corregido con los términos del intercambio de 2023, equivaldría a $us 1.240 millones, calculó Ingaramo.

Por estas ventas externas el país obtendrá dos tipos de ingresos: “unos comerciales, estimados hoy en $us 31.500 millones, e ingresos fiscales que rondarán los $us 7.300 millones. Esto mejora sustantivamente, casi en $us 10.000 millones, los ingresos comerciales, y en unos $us 2.300 millones los ingresos fiscales de 2023″, precisó.