En Bolivia crece un 62% la importación de motocicletas con respecto a 2019

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) el valor de las importaciones en 2021 fue de $us 79,6 millones, un 62% más en relación con 2019 (antes de la pandemia) que registró $us 49,3 millones.

Este comportamiento en ascenso se registra desde 2017 cuando el país destinó $us 47,3 millones por la compra de motocicletas, en 2018 el monto fue $us 48,7 millones, mientras que, en 2020, año de la crisis sanitaria mundial, el valor de las importaciones bajó a $us 46,7 millones.

En cuanto a los precios, Zuazo detalló que hay motocicletas desde los $us 1.300 con crédito directo de SACI. Una cuota inicial desde $us 115 y hasta 24 meses plazo. En el segmento utilitario se destacan los modelos XL100 con un precio de $us 1.300 y la HLX 150X con un precio $us 1.550.