En Bolivia, durante 2022, cae la inversión extranjera directa por hidrocarburos y manufactura

En 2022, América del Sur fue un imán para la Inversión Extranjera Directa (IED). La región captó $us 166.000 millones de los $us 224.579 millones destinados a América Latina y el Caribe. Sin embargo, el país vio pasar esos recursos y fue en contraflecha. Ya que la IED se desplomó un 104,5% respecto a 2021 al caer de $us 584 millones a -$us 26 millones.



“En Bolivia, en 2022 se registraron entradas de IED negativas (26 millones de dólares), lo que significó una disminución importante con relación a los ingresos recibidos en 2021 (105%). Esta evolución se explicó por desinversiones en hidrocarburos (307 millones de dólares), y en menor medida en manufacturas (12 millones de dólares)”, indica el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)



La entidad señala que en las demás actividades económicas se recibieron inversiones positivas y los principales sectores fueron la minería (158 millones de dólares) y la intermediación financiera (73 millones de dólares) con datos del Banco Central de Bolivia.



La disminución de IED en hidrocarburos se explica por la salida de empresas petroleras que operaban en Bolivia, según el economista Martín Montero.



Efectivamente, Repsol puso fin a la explotación de dos yacimientos de petróleo en Bolivia -seis años antes de que terminara el contrato de explotación que mantenía en el país-, según informó elEconomista.



Tras poner los yacimientos de nuevo bajo el mando de la empresa estatal boliviana YPFB, Repsol dejará de extraer el crudo del país, y que suponía el 24% de la producción total, en torno a 1.050 barriles diarios. La compañía española operaba en las áreas de Mamoré I y Surubí desde el 2 de mayo de 2007, y tenía pensado seguir con sus operaciones hasta el año 2029, pero ese plazo ha quedado oficialmente truncado.



Regresando al informe de Cepal, en América del Sur de los $us 166.000 millones de IED, Brasil fue el principal país receptor, de esos recursos con un 41% de participación, seguidos por Chile y Colombia con el 9,3% y 7,5% respectivamente. “América del Sur fue la subregión que registró un mayor incremento de entradas de IED en comparación con 2021. El Estado Plurinacional de Bolivia fue el único país que no tuvo un incremento en esta subregión”, hace notar el documento.