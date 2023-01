En Bolivia el contrabando representa $us 3.000 millones y comisos de la Aduana $us 106 millones

El sector industrial del país estima, a la fecha, un impacto adverso de $us 3.000 a 3.500 millones del contrabando sobre la producción nacional, monto que deducen equivalen al 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La ‘robusta’ cifra contrasta con los Bs 737,4 millones ($us 106 millones) en comisos de mercancía ilegal que, según la Aduana Nacional Bolivia (ANB), se alcanzó la gestión pasada.

“Esta es una lucha de todos los bolivianos. La industrialización no va a avanzar si no frenamos el contrabando. Por eso, convocamos a todos los actores a sumarse a la lucha contra este flagelo”, refirió Camacho, al anotar que solo con las cuatro medidas propuestas se podrá frenar el impacto adverso del contrabando sobre la producción nacional que, a la fecha, dijo oscila entre los $us 3.000 y 3.500 millones al año, que equivalen al 7,6% del PIB nacional o el PIB completo de Cochabamba o Chuquisaca.