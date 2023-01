En Bolivia el financiamiento interno se dispara ante reducción del crédito externo

No es para menos, este porcentaje representa un crecimiento galopante de los compromisos que tiene la función pública con el Tesoro General de la Nación. Economistas consultados por EL DEBER aseguran que el incremento de la deuda interna se debe al poco financiamiento externo que está obteniendo el Gobierno del presidente Arce.

El especialista, en base a datos oficiales, sostuvo que la deuda interna pasó de $us 4.321 millones, en 2015 a $us 13.955 millones en 2021. La mayoría de estos recursos, según Dunn, financia a las empresas públicas, “que en su mayoría no son rentables”.