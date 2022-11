En Bolivia el sector automotriz avizora un 2023 difícil, con precios más altos

“Puedo ser un poco fatalista, pero no soy muy optimista con respecto al próximo año”, indicó Erick Saavedra, presidente de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB) y CEO de SuperCars Auto Dealer.

En cuanto al stock, indicó que no han logrado el flujo de otros tiempos y que, actualmente, con la coyuntura, no se puede facturar ni emplacar. “Había créditos de banca ya aprobados que no procedieron”, informó.

Francisco Osinaga, gerente general de Carmax, que importa las marcas Hyundai e Isuzu, dijo que con el paro en Santa Cruz están “cero” en ventas, y que el panorama es incierto. “Si bien en el resto del país las oficinas siguen abiertas, lo que sucede aquí afecta el estado de ánimo nacional. Todo se ha ralentizado”, reconoció.