En Bolivia el turismo se dirige a su tercer año de contracción económica

La industria sin chimenea no es una prioridad en Bolivia. La inmensa riqueza natural y cultural que posee el país no será suficiente para superar este año el millón de visitantes extranjeros, una tendencia que se origina en la pandemia, en la falta de promoción internacional, en el bajo nivel de vacunación y en los permanentes conflictos sociales.

“La pandemia y recientemente la guerra nos han afectado bastante, pero las empresas de turismo hemos sobrevivido, aunque no todas. Ahora que empezamos a reactivarnos se vienen estos conflictos”, afirmó Jaqueline Riveros, presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur). Datos del Instituto Nacional de Estadística -procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior- muestran que la llegada de visitantes de otros países a Bolivia se mantuvo en ascenso hasta antes del primer año de la pandemia, registrando cifras por encima del millón desde 2017 hasta 2019, cuando se registraron 1,2 millones de turistas extranjeros.

Luego de ese pico, esa cifra cayó a 323.272 en 2020 y a 179.906 el año pasado, tras lo cual subió a 332.436 a julio de esta gestión. “Si no hubiera estos problemas políticos y sociales, ya estaríamos recibiendo tantos extranjeros como antes”, dijo Riveros.

Pero las medidas de presión de las cooperativas auríferas en La Paz y las protestas por el censo en 2023 en el resto del país no son lo único que frena la reactivación del turismo en Bolivia.

Con respecto al primer punto, la presidenta de Abatur dijo: “No tenemos ningún apoyo. El Viceministerio de Turismo anda perdido. Está promocionando solo algunos atractivos turísticos a escala nacional, pero necesitamos que se venda Bolivia al mundo, no solamente Uyuni, Sucre o La Paz”.

“En 2020 y más en 2021, los países han trabajado bastante en su promoción, cosa que el Viceministerio de Turismo no hizo (...). Nos prometieron ir a unas tres ferias internacionales en esta gestión; no hemos asistido a ninguna porque indican que no hay recursos”, contó Helga Cisneros, presidenta de la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz.