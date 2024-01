En Bolivia se jugará la temporada 2024 con equipos de las tres regiones del país

El nuevo mapa del fútbol boliviano en esta temporada nos muestra tres regiones bien marcadas: altiplano, valles y llanos. En estos tres lugares se distribuyen los 16 equipos de la División Profesional que el próximo mes pondrá en marcha su campeonato oficial.



La región oriental perdió a dos equipos con el descenso de Vaca Díez de Pando y Libertad Gran Mamoré de Beni, en tanto que la occidental recuperó una plaza con el ascenso de Gualberto Villarroel San José de Oruro.



Los valles mantienen el número porque San Antonio Bulo Bulo ocupa el lugar dejado por Palmaflor, que también representaba al Trópico cochabambino.



Por lo tanto, este año, Bolívar, The Strongest, Always Ready, Nacional Potosí y Gualberto Villarroel San José representarán al accidente; Blooming, Oriente Petrolero, Guabirá, Real Santa Cruz y Royal Pari al oriente; y Wilstermann, Aurora, FC Universitario, San Antonio Bulo Bulo, Independiente y Real Tomayapo a las regiones intermedias.



En el caso del recién ascendido San Antonio Bulo Bulo, este equipo disputó sus partidos del ascenso en el estadio Carlos Villegas (17.000 espectadores) de Entre Ríos, localidad del departamento de Cochabamba, pero que se encuentra a 241 msnm., más bajo incluso que Santa Cruz.



Gualberto Villarroel San José de Oruro, que no tiene relación con el viejo San José, disputará sus partidos en el estadio Jesús Bermúdez (33.000 espectadores) de la capital de Pagador, a 3.735 msnm.



La ciudad de mayor altitud de las occidentales, es El Alto, donde juega Always Ready, en el estadio Municipal de Villa Ingenio (25.000 espectadores), que se encuentra a 4.150 msnm.



Nacional Potosí juega unos metros más abajo, en la Villa Imperial, en el estadio Víctor Agustín Ugarte (32.000 espectadores), ubicado a 3.885 msnm.



Bolívar y The Strongest son locales en el estadio Hernando Siles (41.143 espectadores), del barrio de Miraflores, que está a 3.581 msnm. Si el Tigre oficiara de local en su reducto de Achumani, el estadio Rafael Mendoza Castellón (14.000 espectadores), lo hará a 3.502 msnm.



Cochabamba, Sucre y Tarija son los representantes de los valles. Los cochabambinos, con Wilstermann y Aurora, que son locales en el estadio Félix Capriles (35.000 espectadores), a 2.582 msnm; y FC Universitario que juega en el “Capriles” de la capital valluna o en el “Municipal” de Quillacollo (18.000 espectadores), a 2.425 msnm.



San Antonio, si oficia de local en Entre Ríos, aumentará el número de equipos del llano (241 msnm), pero si lo hace en Cochabamba, se sumará a los del valle, desequilibrando la balanza, elevando a seis el número de equipos que juegan en zona intermedia.



Independiente es local en el estadio Patria (30.700 espectadores) de Sucre, ubicado a 2.790 msnm.



Real Tomayapo es dueño de casa en el estadio IV Centenario (25.000 espectadores) de Tarija, que se encuentra a 1.854 msnm.



En Santa Cruz, a 400 msnm, Oriente Petrolero y Blooming reciben en el estadio Tahuichi Aguilera (38.000 espectadores), a veces lo hace Real Santa Cruz, que también utiliza su escenario (14.000 espectadores). Guabirá es local en el estadio Gilberto Parada de Montero (13.000 espectadores).



En caso de que se dispute nuevamente un campeonato bajo el sistema todos contra todos, cada equipo disputará 45 puntos por rueda, 15 de ellos en distintas regiones.



El año pasado, en cambio, los equipos disputaron 24 puntos en el llano, tomando en cuenta que Palmaflor jugaba de local en Villa Tunari.



El panorama cambió para 2024, primero porque disminuyó el número de participantes, ahora son 16 en vez de 17; después, por las bajas apuntadas de los equipos orientales.



A priori, la situación se presenta un poco más complicada para los equipos cruceños porque tendrán que jugar un partido más en la altura, con todas las dificultades que ello les representa una y otra vez.