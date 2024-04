En busca de un destino

Como si no faltaran problemas por resolver, a medida que nos acercamos al fin del mandato del Presidente del Estado comienzan los preparativos electorales frente a un escenario que podrá tener dos diferencias respecto al pasado: Una, que no es seguro que el MAS gane las elecciones; por tanto, dos, que hay posibilidades de que algún sector de la oposición obtenga los votos necesarios para arribar al rascacielos presidencial.

La condición para que suceda lo primero es que el MAS mantenga la división entre evistas y arcistas, lo cual es posible porque su diferencia sustancial no es de orden ideológico, que sería fácil superar con el apoyo de la ALBA o los desempleados del Grupo de Puebla. Las diferencias radican en quién estará alojado en la residencia presidencial los próximos cinco años, quiénes tendrán pegas y quiénes tendrán garantizada su impunidad. Tres aspectos que son mucho más fuertes que alguna disidencia doctrinal.

Quevedo informa que la lista que realiza anualmente Transparencia Internacional de los diez países más transparentes del mundo, coincide con la lista de los países con mejor nivel de vida que realizan la Universidad de Pensilvania y US News Report and World y con la que elabora el Financial Times sobre las democracias más plenas: Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Países Bajos, Alemania, Singapur, Canadá, Australia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Taiwán.