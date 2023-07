En cinco años, Asamblea aprobó 104 contratos de cooperativas mineras

“Hay cooperativas a las que no les han dado su contrato luego de 10 años. Muchas hacen minería ilegal”, porque “tienen familias por detrás y porque tienen que llevarles el sustento. Eso a veces obliga”, afirmó Róger Coata, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol). “Es por culpa de las autoridades que no le dan celeridad a los trámites“, dijo.

“Cada director nacional o departamental que van cambiando entra pues con su equipo técnico. Así, no se puede avanzar”, consideró Coata, en relación a la demora en estos procesos.

Al respecto, el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, sostuvo que “algunos contratos tardan porque las cooperativas no cumplen con algunos requisitos”.

Ante esta situación, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ratificó el jueves pasado su estado de emergencia y anunció “medidas de hecho” si no se libera a los detenidos tras el último operativo contra la minería ilegal en el Río Madre de Dios, si no se respetan las operaciones del sector en esa área y si no se destituye del director de la AJAM, Erick Ariñez, por “atentar” contra el trabajo cooperativo.