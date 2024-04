En cinco años el Senasag aprobó 132 de 1.000 nuevas solicitudes para los agroquímicos

La Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) encendieron las alarmas debido a que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), acarrea una serie de tropiezos que comenzaron con la no consideración de la “Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola” (Decisión 436 de la CAN, de 1998), que fue modificada en 2015 (Decisión 804) y recién la aplica en diciembre de 2017.

Por su parte, Martín Ascarrunz, presidente de APIA, señaló que a más de cinco años de la puesta en vigencia de la nueva normativa nacional basada en la de la CAN, se ve con mucha preocupación que el avance del proceso de evaluación y registro por parte de la Autoridad Nacional Competente (Senasag), que solo ha logrado la aprobación de aproximadamente 132 registros de un total de casi 1.000 solicitudes. “Es decir, de aproximadamente 26 registros por año. Anteriormente se hacían 470 registros por año; tal ritmo, no permitirá cumplir el plazo establecido en la Decisión 804”, expresó.

El problema -resaltó- se presenta a la hora de obtener las firmas que autorizan los procesos, las cuales demoran desde cinco a 15 días. “Cuando llega a la jefatura (del Senasag) no sé si se inventarán otros requisitos que no están dentro de la normativa, ahí tarda más de tres meses, incluso he escuchado que tarda más de dos años. Pero hay documentos que salen más pronto, entonces ahí está la interrogante: ¿por qué salen algunos pronto y otros no?