En cinco años, YPFB solo compró el 50% del etanol comprometido

La primera etapa de la era de los biocombustibles en Bolivia no comenzó bien. A cinco años del arranque de la producción etanol los resultados no son los esperados ¿El motivo? La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB ) solo adquirió un 50% de la producción realizada por los ingenios sucroalcoholeros del país.

“El tercer año paso mismo. Se comprometieron a llevar 160 millones y no pasaron más de 110 millones de litros. Entonces en tres años prácticamente no avanzó el programa, pero sí existía la materia prima”, dijo el cañero.

Antes de 2018 los productores realizaban una inversión de entre $us 700 y $us 800 por hectárea. Pero después esta inversión subió a $us 1.200 y $us 1.400 dependiendo de las características del suelo.