En dos años el Gobierno apunta a crear 130 estatales y pasar de empresas a pymes

Por su parte, René Martínez, analista de Presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, manifestó que la nueva política empresarial del Gobierno no hace otra cosa que obedecer a la Constitución Política del Estado (CPE) que diseñó el Movimiento al Socialismo (MAS), donde el Estado tiene que ser el primer actor de la economía del país. “Hay cosas que no están funcionando muy claramente y, en este momento, no nos podemos dar el lujo de financiar empresas deficitarias que no funcionan. La gente requiere respuestas a la situación económica en términos de ingresos y empleo, y habrá que ver si es a partir del Estado empresarial que podemos hacer esto (...). Además, el Estado tiene un déficit alto, la inversión pública ha ido cayendo, ya no tenemos las reservas internacionales que teníamos y parte de la caída de las reservas que tiene el país ha sido por la creación de empresas públicas”, subrayó.