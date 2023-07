En el país de las maravillas

Antes que nada, copio algo que escribí en mi Diario de Pandemia, y que conviene repetir aquí: “Con el tema de los animales y lo políticamente correcto, tengo algunas dificultades. Hasta hace poco, siempre que me preguntaban si me gustan los animales o si tengo alguna mascota en casa, mi respuesta era, quizás, descortés, pero muy sincera: ‘…no, no tengo, apenas puedo con los seres humanos’. Para evitar malos entendidos y que no crean que soy un cazador furtivo o un aburrido pescador (no recuerdo haber tenido, ni siquiera una honda, menos un anzuelo), he dejado la segunda parte de mi habitual respuesta para este diario -que leerán pocos-, y quizás, me comprendan”.