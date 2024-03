En el Plan activan el control ciudadano para que cada vecino sea contado en el censo

Juntas vecinales, cívicos, instituciones y asociaciones del Plan Tres Mi l se han organizado para realizar un control social durante el Censo 2024, a fin de que cada vecino sea contado. También intensificaron las campañas de información, a través de plataformas digitales, para garantizar que los ciudadanos se queden en casa y no se desplacen hacia otros lugares para la gran encuesta nacional.

No solo fueron una de las primeras zonas en completar a los agentes censales, sino que también se han organizado para que este 23 de marzo cada vivienda sea censada y, para ello, han designado a vecinos que harán un control en su manzano. La supervisión la realizarán a través de los grupos de WhatsApp que tienen en los barrios.

La Asociación de Juntas Vecinales contempla a 132 barrios en el Plan Tres Mil. “ Los presidentes de juntas vecinales controlarán desde sus barrios, porque lo importante es cuidar que no nos engañen con la cantidad de población, que seamos contados de forma justa y transparente, para que posteriormente los recursos nos lleguen y se pueda atender las necesidades de la gente”, indicó el presidente de la Asociación de Juntas Vecinales del Distrito 8, Roberto Paco.

“Primero queremos conseguir que nos cuenten bien, que nos censen de forma correcta y que no quede familia ni vecino sin ser censado. Segundo, esto será como un respaldo más para impulsar la creación del nuevo municipio. Todo proyecto se respalda en la cantidad demográfica que tiene la zona. Creemos que actualmente nos acercamos al medio millón y eso será un respaldo para salir con más fuerza, después de los resultados, a seguir los trámites para ser un nuevo municipio”, enfatizó Paco.

Lamentó que, ante el descuido que se generó por el paralelismo en las juntas vecinales, al Plan Tre s Mil le han cercenado 22 barrios. “Entonces no queremos que esto pase con el Censo y más bien que nos sirva para apuntalar el objetivo de llegar a ser un municipio autónomo, teniendo en cuenta que somos la entrada hacia parte del Distrito 13 y del 14”.

También están utilizando los programas radiales y diferentes plataformas digitales para llegar al vecino y orientar de qué manera pueden hacer la supervisión. “Sobre el INE no podemos hacer ningún control, ya que existe una ley que los protege de no dar ninguna información absolutamente a nadie, pero mediante grupos de WhatsApp vamos a estar en contacto para ver que cada familia y cada vivienda sea censada. También hemos recomendado que la gente no se vaya a su pueblo ni a su ciudad natal, ya que ellos hacen uso de los servicios y viven dentro del Plan Tres Mil”, remarcó el dirigente cívico.