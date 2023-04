En Iquique aumenta el delito y el miedo al foráneo

Desde finales de 2019, aumentó el paso de personas venezolanas y colombianas por c ruces no habilitados en la frontera entre Chile y Bolivia. La mayoría llega hasta Iquique sin dinero y se ha instalado en plazas, playas y otros espacios públicos, mientras que otras logran llegar hasta Santiago.

“Una de las cosas en que he venido insistiendo es que debemos dejar de pensar que estas cosas no van a pasar en Chile. Me refiero a los secuestros, que antes eran solo entre delincuentes, y a los sicariatos. Tenemos que prepararnos, porque el norte del país fue cambiando y no hay vuelta atrás.