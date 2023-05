En la capital cruceña convergen cinco tipos de transporte urbano y no se regulan todas las tarifas

El ordenamiento del transporte urbano es un tema pendiente en la ciudad, donde circulan al menos cin co tipos de servicios: micros, minibuses, trufis, mototaxis y motocarros o ‘toritos’.

La gente se apoya en las líneas de micros que tienen rutas establecidas y paga una tarifa de Bs 2, pero también circulan trufis que están en sectores concurridos y donde no llegan los micros. Estos últimos cobran el mismo precio en algunos de sus recorridos, pero en otros incrementan el monto.

Cobran desde Bs 5 y el costo se incrementa, dependiendo del destino. Operan en el sector con tramos cortos, porque la norma no les permite ingresar dentro del quinto anillo.