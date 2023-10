En la capital cruceña incendios urbanos se cuadruplican, igual que el esfuerzo de los bomberos

Entre los motivos, los bomberos voluntarios señalan que altas temperaturas, los fuertes vientos, pero sobre todo la inconciencia ciudadana, además de la inacción del aparato público y fallas en las normas, son los detonantes para que esto ocurra. A esto se suma otro factor, que está en investigación, de que gente deliberadamente está prendiendo fuego a pastizales y lotes baldíos. Castillo insiste en que una de las debilidades es la normativa, que es muy sesgada, ya que establece sanciones (multas) solo en caso de que el infractor sea encontrado infraganti o que algún vecino haga una denuncia formal. Cree que se debe ajustar la norma para multar a los dueños de los terrenos baldíos amontados o que se considere la reversión de los lotes de engorde que no son atendidos.

También se refiere a las dificultades a las que se enfrentan a la hora de apagar un incendio, como las que vivieron el martes en el nuevo Los Pozos, donde los hidrantes no estaban habilitados y los gabinetes internos contra incendio, que almacenan a las mangueras, se encontraban obstruidos con la mercadería. Enrique Bruno, comandante de Fundasol, coincide en que los incendios urbanos se han cuadruplicado. “La situación es sumamente extrema, no solo con incendi os interfase, sino en industrias, mercados y viviendas, todo se está quemando”, indicó.

Lamenta que la falta de educación es un problema serio, porque la mayoría de los incendios son provocados. Señala que existe una norma munici pal para sancionar a los infractores, pero lamentablemente no se la aplica . “Hay que promover la ley para que las personas la cumplan. Es importante la norma, la fiscalización y la educación”, puntualizó.

Asegura que muchos infractores no son sancionados, porque nadie formaliza la denuncia. Hace notar que, por lo general, los incendios son provocados por la quema de basura o pastizales, pero también ha y situaciones que ocurren con plásticos o trozos de vidrio que, con el calo r, pueden originar un incendio por el llamado “efecto lupa”.

El desgaste y los equipos Un bombero es un héroe porque arriesga su vida, ya que se enfrenta a situaciones de peligro y devastación. Por ello, necesita preparación física y mental, pero también equipos de protección personal y de seguridad adecuados. “ Si no tenemos los equipos necesarios, nuestros bomberos terminan lesionados .

Los que tenemos aguantan hasta 400 grados centígrados. Pese a ser de segunda mano, son buenos. Estimamos que pueden durar unos dos años más”, dice Castillo, quien hace notar que ellos tocan puertas para contar con equipos de protección, ya que no reciben apoyo de ningún tipo del aparato público, ni con combustible, ni con materiales y menos con recursos económicos.