En la puerta del laberinto

A fines de enero se lanzará Tú no eres nadie, novela negra sobre una mujer que estuvo prisionera, injustamente, en tres cárceles de Bolivia, forzada por la impune “Red de extorsión”; escribir esta obra me tomó varios años de investigación, dolores de cabeza y temores que aún me acechan a la vuelta de las horas, pero ¿qué sería la vida sin riesgos?

Cada mañana, al despertar, se nos presenta el enigma que nos propone José Saramago: “Un nuevo ser me nace a cada hora. / El que fui, ya lo he olvidado. /El que seré no guardará del que soy ahora/ Sino el cumplimiento de cuanto sé”, no importa si lo resolvemos, lo importante es saber que estamos vivos. En mi caso ya no me preocupa envejecer porque sé que estoy viejo, me preocupa seguir creciendo espiritualmente.