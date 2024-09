En las jornadas carcelarias 150 internos logran su libertad

Las jornadas se desarrollaron durante cinco días no consecutivos con la participación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Departamental de Justicia, así como el fiscal departamental Róger Mariaca.

Los testimonios

Los jueces entrevistaron a numeroso privados de libertad. Muchos tenían abogados, otros eran defendidos por Defensa Pública pero también se presentaron internos que no tenían abogados defensores.

Los reclusos que no tienen abogados aseguraron que están sin recursos y, muchos, abandonados por sus familiares. Expresaron que ya no reciben visitas como antes y cada vez la situación es más dura. Pagar abogados defensores les significa contar con dinero y no les queda otra que esperar ayuda.