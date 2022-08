En los centros de salud hay equipos en mal estado y obsoletos

La cama instalada en la lavandería está apoyada en dos ladrillos a los extremos, puesto que el desnivel así lo exige. A ello, se suma que el aire acondicionado de la farmacia no funciona desde hace tres años, pese a que los fármacos deben almacenarse en lugares frescos y ventilados.

Pero eso no es todo, a la vista salta que el mobiliario es viejo y que urge un cambio de las sillas de la sala de espera porque están sin revestimiento. Los pocos muebles nuevos que hay fueron donados.

“Desde que se construyó este centro, hace más de 10 años, no se ha realizado ni el mantenimiento ni la renovación del equipamiento y del mobiliario. Muchos ya han cumplido su ciclo de vida útil”, remarcó Villca, a tiempo de mostrar una silla de ruedas que los vecinos donaron.

Según explicó el galeno, ya se realizaron solicitudes de ampliación de los ambientes y de dotación de equipos, pero no han recibido respuesta. “Los de la Alcaldía vienen, pero no resuelven nada” se quejó Villca.

A la realidad de Los Bosques también se suma la del centro de salud Virgen de Fátima, donde su director Willam Ticona reveló que no solo hay desabastecimiento de fármacos y reactivos, sino que los equipos están deteriorados.

Por ejemplo, el compresor para el equipo de odontología no funciona desde hace tres meses. Para no paralizar la consulta, un colega le prestó su compresor, contó Ticona.

Pero eso no es todo, la infraestructura ha quedado chica para la creciente demanda de pacientes. “ Hace tiempo que este establecimiento fue rebasado. Solo en esta zona tenemos entre 49.000 y 50.000 habitantes, lo que exige más consultorios , más personal, más equipo y más mobiliario. La Alcaldía nos indicó que en septiembre nos entregarán el edificio del frente (un moderno edificio de color blanco, ubicado en los alrededores del centro) y estamos esperando que esto suceda”, aseveró.

Por su parte, el director del centro de salud 18 de Marzo aseguró que no cuentan con una silla de ruedas y que este centro fue construido hace años, pero sin proyección al crecimiento poblacional.

“ Tendría que demolerse y hacer uno nuevo. Estamos hablando de un centro integral de primer nivel y ha quedado pequeño. Como ha crecido por secciones, no hay una distribución ni siquiera técnica. Se debería construir un centro nuevo, debemos tomar en cuenta que este es el único establecimiento integral del Distrito 7”, detalló el médico.

En el centro de salud Pochola Trapero, de la red Norte, también remarcaron sus carencias. “Hace tiempo que la impresora de la farmacia no funciona, no tenemos material de escritorio y así nos exigen informes. Particularmente me toca ir hasta la universidad Ucebol para imprimir mis reportes y presentarlo”, relató Angélica Ruiz, encargada de farmacia de este establecimiento.