En los hogares infantiles escasean los útiles escolares y hacen campañas

“Tenemos como 150 niños y solo unos 50 habrán recibido los maletines con útiles de la Alcaldía porque los demás no están registrados, de todos modos, ese material se acaba en menos de tres meses”, explicó Gerásimo Orejuela, sobre las necesidades del Hogar Santa Cruz.

Según Orejuela, a veces no reconocen como alumnos activos a los oyentes, y ya les pasó con una leche que entregaron, y dice que también con el desayuno escolar, y con otras cosas, que no les llegan comop beneficios.

“Ya hemos mandado cartas, pero ellos responden que se remiten a la estadística del sistema y para no seguir con tanta cosa, buscamos los documentos poco a poco. En una campaña de diciembre, recién llegó a carnetizar el Segip, que carnetizó a 20 niños, pero primero hubo que hacer demandas judiciales para el certificado, etc., es todo un proceso. Además, los valorados no son gratis, pero sí en diciembre el Segip nos dio gratis”, explicó.