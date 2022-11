En medio de críticas por la crisis, el alcalde Jhonny Fernández anuncia el pago de un bono estudiantil

“Este es el primer paso, porque sabemos que en este momento miles de personas están sin trabajo. Quiero decirles que en el transcurso de los próximos días el alcalde anunciará ya no proyectos, sino la puesta en marcha de las nuevas y grandes obras para Santa Cruz de la Sierra, son más de Bs 1.000 millones que vamos a inyectar a la economía cruceña y eso va a generar empleos”, anunció Fernández.

Dijo que para hacer efectivo este beneficio se hizo un análisis financiero y se contabilizó cuántos días no se entregó el desayuno escolar durante el paro. En ese sentido, se decidió que el remanente sea destinado a este bono. “Esta medida que vamos a tomar ahora es por el bien de nuestros niños, de nuestras familias y va a ser una alegría”, indicó.

Críticas a la gestión Según los opositores, la medida surge para tapar la baja ejecución presupuestaria y elevar la imagen del alcalde, que estuvo en el ojo de la tormenta por su posición frente al paro por el censo y por no actuar a tiempo durante el cerco que dejó sin recojo de basura durante una semana a la ciudad.

“Regalando plata piensa elevar su ejecución presupuestaria, que es uno de los fines que busca esta medida populista. No estamos en contra de ayudar a las familias, pero esa no es la forma, porque Bs 100 no van a ser destinados a la nutrición ni al mejoramiento de la alimentación de los niños, por lo que hemos propuesto que el alcalde entregue esos fondos en una canasta básica con alimentos”, señaló.