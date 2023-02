En medio de la epidemia de dengue acechan también el covid y el zika

Santa Cruz sufre el mayor golpe del dengue de la última década, pero no es la única amenaza a la salud de la población. También hay casos de zika y el covid-19 sigue presente con el riesgo de repunte por la caída en la cobertura de vacunación. Incluso ya se han dado casos de coinfección de dengue y zika, y de dengue y covid-19, es decir, hay personas que han contraído dos virus de forma simultánea.



“Estamos en una sindemia”, dice el presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, al referirse a la denominación técnica que se da a la combinación de más de un patógeno provocando enfermedades dentro una comunidad. “Estamos viendo que están circulando dentro de nuestro medio más de dos virus: el dengue, el zika y el covid. También hemos tenido casos de coqueluche y viruela del mono”, señaló.



El médico advierte que la circulación de estos virus no solo puede agravar la situación epidemiológica de la región, sino que también puede complicar aún más la crisis en el sistema hospitalario, ya desbordado con la avalancha de pacientes con dengue.



Según los datos epidemiológicos, el departamento cruceño es el epicentro de la epidemia de dengue, con más de 7.600 casos positivos y más de 30.000 sospechosos. Se encamina al pico que se sentirá dentro de dos semanas sin haber resuelto los problemas de sobresaturación de los hospitales, pese a la habilitación de más camas en los tres niveles de atención. Los espacios no abastecen a la cantidad de enfermos con síntomas de dengue que llegan en busca de atención, por lo que son asistidos en banquetas, sillas y camillas habilitadas en pasillos.



A esto se suma, que cada día se registran una decena de afectados por covid-19, alcanzando un acumulado de más de 4.600 positivos en lo que va del año y nueve muertes. Pero, lo que más preocupa es la caída en la cobertura de vacunación, que apenas llega a las 500 dosis por día.



Además, en el primer mes del año se ha confirmado cinco casos positivos de zika, que es causado por el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Lo preocupante de este virus es que puede provocar microcefalia en los bebés en formación. Se trata de una malformación congénita, por lo que las embarazadas son las que están en mayor riesgo.



Pero eso no es todo, precisamente la circulación de estos tres virus ha dado lugar a casos de coinfección: dos de zika y dengue, y se conoce que un niño tuvo dengue y covid-19 a la vez.



El médico José Antonio Llarena, director del Hospital Móvil instalado en Santa Cruz, dice que los médicos tienen la pericia para reconocer los síntomas que provocan estas enfermedades y para tratar una coinfección, pero también es fundamental el apoyo de laboratorios. Por eso, es importante que la población evite la automedicación y acuda oportunamente a un centro médico, porque la coinfección es una posibilidad y, en personas de riesgo, luchar contra dos enfermedades al mismo tiempo puede complicar el cuadro.



A su vez, el epidemiólogo Virgilio Prieto indicó que es muy probable que una persona se infecte con más de un virus, sobre todo ahora que está circulando el dengue y también el zika y chikunguña. “La posibilidad de que haya algún caso que tenga dos de las infecciones que están prevalentes es real”, explica.



Esto tiene algunas complicaciones. Según Prieto, se pueden presentar inconvenientes desde el del diagnóstico clínico, por lo que eso se debe confirmar a través de laboratorios.



Añade que tanto las autoridades sanitarias como la población, tienen que tener claro que mientras no se tomen las medidas suficientes y necesarias para su control, no va a bajar la curva epidemiológica del dengue.



Recordó que habitualmente el dengue se mantiene hasta abril cuando empiezan a bajar las temperaturas, pero también hay que tomar en cuenta que con la temporada de frío vuelven a tomar impulso las enfermedades respiratorias, entre ellas, el covid y la influenza, por lo que insta a la población a acudir a la vacunación.



Al respecto, Anzoátegui coincide que, además de dengue, las personas también pueden enfermar de zika y covid, porque en un organismo pueden coexistir más de una enfermedad.



Las complicaciones que se pueden presentar en un caso coinfección dependerán del estado inmunológico del paciente. “No es lo mismo que enferme un paciente que tiene todas sus defensas como aquel que tiene una enfermedad de base o un paciente inmunodeprimido”, explicó.



Además, la evolución de estas infecciones es mucho más grave en pacientes inmunodeprimidos, como los que tienen tuberculosis, diabetes, VIH/Sida o alguna otra enfermedad crónica.



Advirtió que cuando empiece el otoño y el invierno podría darse nuevamente el incremento de los pacientes con covid, porque el virus sigue circulando.



El mosquito, el animal más letal



¿Cuál es la especie que causa más víctimas entre los humanos? El animal que más muertes provoca es pequeño, frágil y aparentemente irrelevante: el mosquito. Y es que estos insectos pueden transmitir enfermedades potencialmente mortales como la malaria y el dengue. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los mosquitos matan a 725.000 personas al año con los virus que transmiten, según informa el diario USA Today.



Los mosquitos transmiten muchas enfermedades peligrosas, como chikunguña, dengue, fiebre amarilla, zika y malaria, entre otras informa la OMS.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), coinciden en que el animal que más amenaza la vida humana no es otro que el mosquito. Sí, este pequeño insecto delgado y de largas patas cuyo zumbido es una de los sonidos más molestos del mundo, es el animal más mortífero del planeta.



La razón por la que los mosquitos son tan letales es que son vectores de muchas enfermedades peligrosas. La más grave es la malaria, que es la infección parasitaria transmitida por mosquitos anofelinos y provoca unos 219 millones de casos en todo el mundo y más de 400.000 muertes cada año, según la OMS.



Según el organismo de salud, en segundo lugar, en cuanto a letalidad, se encuentra el dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, es la infección viral más prevalente en el mundo.



Más de 3.900 millones de personas en 129 países corren el riesgo de contraer dengue, con un estimado de 96 millones de casos sintomáticos y 40.000 muertes cada año, según la OMS.



Además de la malaria y el dengue, otras enfermedades transmitidas por mosquitos incluyen chikunguña, fiebre amarilla y zika.



Según la alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicada el 13 de febrero, en 2021 se notificaron poco más de 137.000 casos de chikunguña y 12 defunciones. En 2022 se reportaron casi el doble de casos y 95 fallecimientos en 13 países y territorios de la región, la gran mayoría en Brasil. En las primeras cuatro semanas de 2023, se reportaron 30.707 casos - alrededor del 70% en Paraguay- y 14 defunciones.



La OPS recomendó a los países de la región de las Américas intensificar la preparación de los servicios de salud para diagnosticar y manejar casos de chikunguña, frente a su aumento en algunas zonas de la región.



Inofensivo



Uno de los más molestosos, pero inofensivo, porque no transmite enfermedades, es el mosquito común Culex, un insecto pequeño de color negro, que se prolifera en charcos de agua sucia. Este mosquito pica durante todo el día.



Para protegerse de estos vectores, la OMS recomienda vigilar y eliminar semanalmente el agua estancada en canaletas y en las macetas de las plantas, así como tirar los residuos en bolsas de plástico cerradas y asegurarse de que la basura se recoja con regularidad. También recomienda llevar a cabo el almacenamiento de agua, usar mosquiteros y colocar mallas milimétricas en ventanas y puertas. Llegado el caso, se pueden utilizar los insecticidas en aerosol o vaporizadores.



La OMS también insiste en que la mejor protección frente a los males que contagian los vectores consiste en movilizar a las comunidades para reducir y eliminar los criaderos de mosquito. De la misma forma, ante la primera sospecha de cualquiera de estas enfermedades (como fiebre, dolores musculares, cefalea o vómito), se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.