En Ñembi Guasu el fuego alcanza una altura de 30 metros; bomberos operan por tierra y aire

Rosado señaló que aún no se tiene cuantificadas cuántas hectáreas han sido afectadas en Ñemby Guasu, pero prec isó que el incendio se presentó en dos frentes: uno en el lado norte y el otro, en el sur que ya ha sido controlado.

“Este es el incendio que más nos preocupa porque tiene un comportamiento externo, no es común. No habíamos registrado incendios así desde 2019. En este tipo de emergencias no se puede hacer un ataque directo al fuego por el riesgo que implica a los bomberos forestales y la única forma de pararlo es con la ayuda de maquinaria pesada”, insistió Rosado.