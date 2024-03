En Piso Firme echan a personal beniano del INE; el Gobierno pide priorizar el empadronamiento

Por su parte, el presidente del INE Santa Cruz, Sabino Quisbert, pidió a los pobladores que no impidan el empadronamiento , “luego, cuando se defina el tema de los límites, se verá si los datos serán consignados en Beni o Santa Cruz. No importa de dónde lleguen nuestros técnicos, nuestro objetivo es garantizar el censo”.

Los técnicos de Beni llegaron hasta Piso Firme para capacitar a los censistas voluntarios, informó la c acique de esta población, Hortencia Gómez. “Me dicen que el INE de Beni llegó nuevamente intentando capacitarlos, pero fueron expulsados. Tocaron la campana y les pidieron que no provoquen porque el pueblo puede reaccionar”, señaló Gómez en una entrevista en el programa “¡Qué Semana!”, de EL DEBER Radio.

La cacique recordó que el conflicto por límites territoriales alcanzó esa magnitud, tras una denuncia que señalaba que Piso Firme no figura en el mapa cartográfico de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz.

“La resolución que sacamos es contundente, no vamos a permitir ser censados para el departamento de Beni porque no nos corresponde. Estamos firmes porque si no somos censados para Santa Cruz, mucho menos lo haremos para Beni”.