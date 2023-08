En qué consiste el Presupuesto General del Estado

Así obtenemos nuestro presupuesto de ingresos, sin embargo no debemos olvidar que para determinar el precio, históricamente se analizará el precio del barril en gestiones anteriores alcanzo cifras superiores a $us100, pero en la gestión 2020 y producto de la pandemia el barril llegó a $us 0, entonces se deben considerar situaciones “impensables” y sus posibles influencias en precios internacionales, de igual manera las cantidades a ser exportadas.

Pero, si en la coyuntura internacional llegaran los países productores a establecer un incremento en los niveles de producción o la guerra entre Rusia y Ucrania finaliza, obligaría a que el precio del barril de petróleo disminuya; para nuestro ejemplo, el país ya no vendería sus 2.000 barriles a $us100, sino a $us 90, en este aspecto el Estado, el Gobierno o algún ministro estaría incapacitado de influenciar sobre los precios internacionales.

En nuestro ejemplo el país ya no recibiría $us 200.000 sino $us 180.000, por tanto las gobernaciones se beneficiarían con $us 19.800, esto de ninguna manera puede ser considerado como un incumplimiento o diminución del presupuesto, debido a que se está cumpliendo lo establecido en la norma legal que es la distribución del 11%.