En riesgo el empleo y los salarios de buena parte del sector empresarial cruceño

Los mayores perjuicios e irreparable daño se están causando a los mismos sectores que ya sufrieron mucho durante la pandemia, el sector de hotelería y turismo, no solo ha bajado su índice de ocupación a casi cero, sino que el efecto nocivo del paro en el inicio de la temporada alta, se resentirá a lo largo de los siguientes meses; el sector comercial de retails, malls, tiendas, restaurantes, cafés, etc. fueron obligados a cerrar amenazados por agresiones. Las micro, pequeñas y medianas industrias manufactureras de joyería, vestimenta, calzado, no solo han parado su producción, sino que están perdiendo la mejor temporada de venta de sus productos en fin de año.

Cuando le preguntaron a la primera congregación del pueblo en el primer Cabildo de un millón y medio de personas, si querían ir a un paro cívico indefinido por un censo el 2023, sin medir las consecuencias al confundir los medios con los fines, comprometieron la fe de un pueblo, no por el censo, sino su fe en la preservación de su forma de ser, sus principios y su libertad, lo que el masismo no respeta de Santa Cruz. En el segundo Cabildo que congregó más de dos millones de cruceños estaba comprometida la fe del pueblo que respondió, pero volvieron a fallar al preguntarle (texto leído) si aceptaba llevar a rango de ley el decreto que fijaba la fecha del censo para el 2024 asegurando la distribución de recursos y los escaños parlamentarios para las elecciones del año 2025 en función de los resultados de población del censo, a lo que el pueblo respondió sí.

Está por demás reiterar el tamaño y la importancia de Santa Cruz en la economía nacional, no solo en la participación del PIB sino, en particular, en la generación de empleo formal y el pago de tributos fiscales. De los poco más de 2,5 millones de empleos formales existentes en el país, el 32% los genera Santa Cruz, de los cuales más del 90% pertenecen al sector privado. En casi un mes de paro forzoso están en riesgo al menos 600 mil empleos formales cuyos salarios se verán inicialmente retrasados al afectarse los ingresos de las empresas, que en muchos casos se han caído a cero, y en los meses sucesivos se podrá afectar la estabilidad de los mismos de prolongarse la inestabilidad política, ante la imposibilidad de las empresas de pagar gastos emergentes del aguinaldo, prestaciones y previsiones sociales de corto y largo plazo.

Analizado objetivamente, el problema no es menor para la actividad económica formal, pues los gastos no se reducen en el paro, o lo hacen en un mínimo, mientras los ingresos se han reducido en distintos grados, según la actividad o el sector productivo. El sector agrícola y pecuario, así como la industria alimentaria, ha tenido una significativa reducción de su producción, pero no han dejado de producir. El sector bancario y financiero, por sus propias regulaciones del sector, no puede parar; sin embargo, el comercio y servicios son quienes más se han visto afectados en su producción. Por una cuestión de supervivencia, deberían ser las mismas empresas y sus trabajadores quienes levanten el paro.