En Santa Cruz crece la tensión y el Gobierno ratifica fecha para el censo

Según Mendoza, hasta ahora la autoridad departamental no puede ejecutar su presupuesto. Aseguró que solo tiene un 9% de ejecución, ya que probablemente “esa plata se la gasta en paros y bloqueos”. Asimismo, llamó a la Asamblea Legislativa Departamental a fiscalizarlo, “pero hasta ahora no dice nada”, aseveró.

En la misma línea, el concejal del MAS José Quiroz dijo que no toman en cuenta al gobernador porque en Santa Cruz no hay obras. “No es dueño de Santa Cruz, es el gobernador más flojo de Bolivia. No ha hecho ninguna obra y siempre ha sido racista y golpista, desde su abuelo y su padre, igual que él en 2019”, arremetió.

Quiroz aludió a la Feria Exposición, que aún no aclara si Arce estará o no convidado a ser parte de la agenda ferial por el mes de Santa Cruz. Dijo que si no invitan al presidente del Estado, sería discriminación, y los militantes del MAS no pisarán los predios.