En seis años la deuda externa subió un 45,4% y el ahorro del país disminuyó en un 63%

Así en 2017 la deuda internacional adquirida por el país se ubicó en los $us 9.147 millones, seis años después (2022) subieron un 45,4%, al pasar a $us 13.300 millones, mientras que, el fondo de las RIN que en 2017 eran de $us 10.261 millones bajaron un 63% y se ubicaron en $us 3.796 millones (2022).