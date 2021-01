En una volqueta arenera llevaron la tonelada de cocaína al narcojet que fue capturado en México con dos pilotos bolivianos

Escucha esta nota aquí

El 28 de enero de 2020, en México, fue retenido un narcojet con una tonelada de cocaína de alta pureza y se detuvo a dos pilotos bolivianos. Las investigaciones de los organismos antinarcóticos concluyeron que los 1.000 kilos de cocaína fueron embarcados al avión en el aeropuerto de Guayaramerín (Beni), en una operación que demoró 14 minutos, considerada 'de película' por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Lo que hasta ahora nadie sabía es de donde salió la tonelada de cocaína y cómo llegó al aeropuerto de Guayaramerín. EL DEBER accedió a documentos del expediente de más de 10 cuerpos, elaborados en las últimas investigaciones de la Felcn y de la Fiscalía de Sustancias Controladas, y conoció la ruta de los 1.000 kilos de cocaína, quienes participaron del operativo y los tentáculos de las redes del narcotráfico vinculados a uno de los poderosos cárteles de México.

Las pesquisas señalan que el cargamento de droga llegó transportado por agua hasta Riberalta, no se descarta que venía de la región de Chapare. De Riberalta hasta la pista de Guayaramerín los 1.000 kilos fueron llevados en una volqueta Mercedes Benz, placa 1381-ERY, perteneciente a una empresa de ingeniería que la utilizaba para transporte de material para construcción. A su vez, la red de narcotráfico planeó camuflar la droga en este motorizado para burlar los controles policiales.

Durante el viaje de Riberalta a Guayaramerín, la volqueta estaba cargada con tierra y la droga mimetizada en medio, para no levantar sospechas.

Posteriormente, el motorizado fue escoltado por una camioneta Toyota, con placa 2253-INB, que fue reforzada para el viaje terrestre, y por una vagoneta Toyota Prado, con placa 1804-RKX. En estos vehículos, que en la actualidad están incautados por la Fiscalía, viajaban hombres armados.

El ‘Toro’ mexicano

En el escenario aparece el nombre del ciudadano mexicano Salvador Sánchez Chávez, más conocido como ‘Toro’. Según las pesquisas de la Felcn, es uno de los capos del narco que llegó a Santa Cruz con la misión de acopiar la cocaína, organizar y custodiar, hasta “coronar con éxito” su envío a México. Desde el 2016 la Felcn registró tres ingresos de ‘Toro’ a Bolivia y cuatro salidas.

El expediente da cuenta que su ‘mano derecha’ para armar el operativo de embarque de la droga fue el excapitán de Policía y ex investigador antinarcóticos Orlando Araujo Becerra.

La Felcn en sus pesquisas respaldadas por declaraciones claves de encargados del aeropuerto de Guayaramerín revelan lo que pasó el 28 de enero: uno de los encargados de tránsito aéreo, que fue detenido por la fuerza antidrogas, hizo las revelaciones que fueron confirmadas y valoradas por los agentes asignados al caso y la Fiscalía.

El declarante señala que el 24 de enero tomó contacto con el excapitán Araujo en Guayaramerín, Beni, que se encontraba con un sujeto de acento mexicano. Allí dialogaron sobre la llegada del avión con matrícula N18ZL. El mexicano era Salvador Sánchez Chávez, alias ‘Toro’.

“Le dije que yo no tenía potestad de autorizar el ingreso o salida de aeronaves, de vuelos internacionales, y le mencioné el nombre de la autoridad máxima de la Dirección Regional de Aeronáutica Civil, DGAC, Arnaldo Pinto Roca, y que es con quien deberían hablar. Luego se retiraron. El 26 de enero, a las 10 de la mañana, me llamó por teléfono el ‘Toro’ mexicano y me pidió encontrarse con mi persona en Guayaramerín, yo accedí y fui al hotel Monte Cristo, pieza 4, donde conversé con él. Ahí había otra persona que se encontraba en la cama, la misma que no participó en la conversación.

El mexicano me indicó que ya coordinaron con Arnaldo Pinto Roca y que el vuelo estaba arreglado. También hago notar que hablé vía teléfono del celular del mexicano con el comandante, el piloto Aldo López Matienzo, quien me indicó que iba llegar y que todo estaba arreglado con Arnaldo Pinto Roca y me retiré. El 28 de enero de 2020 me presenté en mi trabajo a horas 5:30 am, en el aeropuerto de Guayaramerín, donde me desempeñaba como controlador de tránsito aéreo. Luego, llegó el comandante de aviación civil Arnaldo Pinto Roca y me comunicó que venía una aeronave como vuelo internacional. Le pregunté dónde está la autorización de ingreso de la nave matrícula N18ZL, me respondió que era un vuelo que él iba a arreglar con las autoridades de la DGAC. Yo le manifesté de que el vuelo era ilegal, y me respondió: ‘Eso es un asunto mío’.

Luego, la nave aterrizó en la pista sin instrucciones del control de tránsito aéreo. El piloto no se identificó, solo me dijo que estaba con una emergencia y aterrizó sin autorización, cargó combustible a la nave.

Luego se dirigió, también sin instrucciones, a la pista 1/6 donde estuvo parqueado. Llegaron dos camionetas, descargaron varios bolsones grandes y los subieron al avión N18ZL que cerró sus puertas y efectuó un viraje de 180 grados y despegó con rumbo desconocido”.

Cuando el detenido controlador aéreo declaraba, según el contenido del expediente, los agentes de la Felcn le mostraron una fotografía del mexicano Salvador Sánchez Chávez y le preguntaron si conocía a esa persona, el declarante respondió: “Sí, lo conozco. Le dicen ‘Toro’, él tiene acento mexicano y es amigo del capitán Orlando Araujo. Ellos siempre venían a la cancha de la mutual del segundo anillo y Tres Pasos al frente. Llegaban con otra persona más que no la conozco y se sentaban en las gradas. A este mexicano, ‘Toro’, lo vi en Guayaramerín”.

En México permanecen detenidos los pilotos bolivianos Aldo López Matienzo y Miguel Ángel Blázquez Vallejos. En Santa Cruz hay tres detenidos investigados por los delitos de organización criminal, asociación, delictuosa, tráfico de sustancias controladas y confabulación.

LAS ACCIONES

Los peritajes

La Felcn y la Fiscalía someten a peritajes la amplia documentación secuestrada, teléfonos celulares, así como motorizados con el fin de acumular pruebas contundentes contra los implicados en el caso del narcojet.

Libre excapitán de la Policía

Hace dos semanas la justicia liberó al excapitán Orlando Araujo, considerado como la ‘mano derecha’ del mexicano en Bolivia para cargar la tonelada de cocaína al narcojet. La Fiscalía apeló el fallo y espera que la justicia lo revoque.

Solo tres detenidos

De siete personas que fueron detenidas inicialmente, ahora solo tres permanecen en la cárcel de Palmasola. El juez cautelar Manuel Baptista conoce el caso.

