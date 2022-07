Encarecimiento del maíz y harina de soya profundizan crisis del sector pecuario

Se agudiza la crisis del sector pecuario por el incremento de sus costos de operación. En un contexto donde el costo del quintal de maíz trepó de Bs 65 a los actuales 100, la situación empeoró por la subida de la harina de soya, que pasó de valer $us 360 la tonelada a $us 430. Estos desbalances han puesto con los pelos de punta a los productores pecuarios que se declararon en emergencia al ver que sus bolsillos no podrán sostener la producción.

De hecho, desde el pasado fin de semana rige un nuevo precio para el kilo del pollo. El valor de la proteína animal pasó de Bs 13 a Bs 14. Y la situación no mejorará, al contrario, los productores indicaron que la escasez se grano se extenderá hasta febrero de 2023.