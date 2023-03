Enfrentamiento en Santagro se cobra la vida de una persona, según datos extraoficiales; exigen al ministro de Gobierno que intervenga

Un nuevo capítulo de violencia comenzó la mañana del miércoles. Esta vez -explican que- ante la necesidad de generar algún ingreso económico, los dueños y trabajadores se aventuraron a ingresar a Santagro para realizar labores de cosecha. La idea no resultó bien, pues fueron obligados a dejar el lugar al ser atacados por los avasalladores.

Ante este escenario, Zambrana indicó que no tuvieron otra opción que llegar al lugar, sin protección policial , para tratar de cosechar y recuperar algo de lo invertido. Pero la jornada de trabajo no salió como esperaban.

“En ese momento los trabajadores empezaron a correr en busca de protección. Los avasalladores de forma directa dispararon contra las diez cosechadoras que estaban desarrollando las tareas. “Buscaban dejarlas en mal estado. Por suerte pudimos sacarlas, porque cada una de ellas vale unos 200.000 dólares y no se las podía dejar en el lugar”, explicó Zambrana.

“Íbamos a ayudar a nuestros compañeros que estaban tranquilos . La empresa Santagro llamó a ‘pandilleros’ y ahí nos metieron balacera . Nos corretearon y no sé cuántas personas salieron heridas. Apenas salí de ahí”, contó el herido a tiempo de asegurar que esa tierra no es de la empresa. Que ellos fueron sin ninguna maldad y que fueron atacados y ahora tiene nueve disparos en el cuerpo.

Liderata Pérez, madre de uno de los presuntos avasalladores, exige a los propietarios que muestren documentos de los predios para que se puedan retirar del lugar: “Nuestros hijos están pidiendo 50 hectáreas nada más. No están pidiendo todo”, sostuvo.

Una fuente del sector productivo, que pidió la reserva de su nombre, indicó que todo lo que está pasando obedece a una estrategia para sacar a los productores y asentar a interculturales y campesinos en Guarayos. “El Comando de la Policía no cumple un requerimiento del fiscal de Guarayos de hacer un operativo en el predio . Ante esa inacción los propietarios decidieron asumir el riesgo de ir a cosechar la soya, antes de que se eche a perder todo el cultivo y ahí fueron atacados”, dijo la fuente.

Ante este escenario, Zambrana remarcó que como productores se sienten indefensos contra este grupo delictivo que actúa impunemente con la certeza de que no van a ser sancionados, a tiempo de recordar que la anterior semana presentaron una solicitud de conminatoria al Ministerio Público, para que inste a la fuerza policial para ingresar al predio avasallado y aprehenda a los “cabecillas de estos grupos armados”.

Al respecto, Anicieto Vianchero, representante de los pueblos indígenas de Guarayos, indicó que hay varias comunidades indígenas que se encuentran avasalladas por los interculturales. “Tenemos varias denuncias ante la Fiscalía de Guarayos y no dan curso. Creo que como ellos son parte del Gobierno los dejan que avasallen todos los territorios que hay en Guarayos”, criticó.

Gustavo Pedraza, ex ministro de Desarrollo Sostenible y experto en temas agrarios, puntualizó que los avasallamientos de tierras en la provincia Guarayos tienen el amparo del poder político, y si no fuera así, no hubieran proliferado cada vez con mayor violencia.