Enterrar difuntos, un oficio difícil que sostiene a la familia de Cristian

El albañil confiesa que ha tenido algunas experiencias ‘raras’, pero no le interesa mucho escarbar. Suficiente tuvo cuando empezó a trabajar en los camposantos, en plena pandemia; las pesadillas no lo dejaban dormir, al ver tanto dolor y muerte. “Sabiendo que son almas que no encuentran descanso, con eso uno se queda quieto y tranquilo”, acepta.

Los cementerios ya no le afectan tanto emocionalmente, sin embargo, usa una estrategia para eso. “No me acerco cuando la familia llega con su difunto, solo cuando toca tapar el nicho. No me gusta acercarme porque da pena, me afecta verlos llorando”, comparte.