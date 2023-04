Entidades del Estado deben Bs 700 millones a empresas constructoras

Desde el sector público admiten el atraso. Gary Hinojosa, director de Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, dijo que es posible que existan algunos atrasos que son normales por inicio de gestión, pero no hay una suspensión de pagos. “Cada caso en particular se debe analizar porque no hay una política generalizada para el sector”.

En tanto que Arze observó que el monto destinado a la inversión pública del Presupuesto General del Estado 2023 es de $us 4.006 millones, monto que es menor en $us 1.009 millones (20% menos), con relación a 2022, cuando fue de $us 5.015 millones.



De acuerdo con datos preliminares del Sistema de Información de Gestión Pública, en la gestión transcurrida se alcanzó a una ejecución en inversión pública total de $us 2.634 millones. De ese monto, la administración central (Gobierno) ejecutó $us 2.015 millones, la departamental (gobernaciones) $us 210 millones y la local (municipios) $us 409 millones.