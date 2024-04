Entre 2017 y 2023 se desmoronaron las exportaciones de cemento

Los números que figuran en el boletín del IBCE indicaron que las exportaciones de cemento cayeron de $us 10,4 millones a $us 200.000 entre el periodo 2017-2023. En 2018 la exportación alcanzó los $us 5,1 millones; en 2019 fue de $us 5,7 millones; en 2020 llegó a $us 3,2 millones; en 2021 fue de $us 3,1 millones y en 2022 la cifra cayó a $us 1,4 millones.