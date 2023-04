Entre aliens y alienados

Si somos rigurosos con la información que tenemos disponible, no hay ninguna evidencia que pruebe de manera concluyente la existencia de seres extraterrestres. Lo que abundan son informes de avistamientos de objetos voladores no identificados y otros fenómenos paranormales que algunos consideran como posibles evidencias de esta existencia.

A principios de los 60, el astrónomo estadounidense Frank Drake formuló la célebre “Ecuación de Drake” (no la citaré completa porque ocuparía la mitad de los caracteres que me permite mi editora) que intenta estimar el número de civilizaciones extraterrestres que podrían existir en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Drake -ese sí, un científico serio y circunspecto- fue uno de los fundadores del proyecto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) y tuvo una larga, prestigiosa y galardonada carrera en la investigación astronómica. Aunque su equipo detectó misteriosas señales de radio procedentes del espacio, a la fecha, no se tienen explicaciones científicas concluyentes.