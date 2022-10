Entre “dudas” y demoras la reforma avanza

Cuando el trámite de Reforma Judicial vía referendo está avanzando, y tal vez por ello mismo, se han conocido observaciones tardías y algunas no muy bien intencionadas. A la lentitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no podemos resolverla, se suman esas voces a las que sí debemos contestarlas, especialmente para disipar dudas que, en algún caso, parecen razonables. Veamos:

No, lo que se propone es que la Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por 9 personalidades independientes, califique solo idoneidades personales y profesionales y, en base a ello, elabore ternas cerradas y vinculantes, no listas optativas, con los tres profesionales que hayan logrado al menos el 75% de la calificación. La asamblea legislativa no podrá apartarse de esas ternas para la designación de magistrados, pero además esa designación para ser válida deberá ser ratificada en referendo.