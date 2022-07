Entre el blanco y el negro: un arcoíris

¿Quién, en los últimos años, no ha sido víctima o victimario en alguno de los muchos temas que polarizan a la sociedad boliviana (masistas-nomasistas, collas-cambas, socialistas-liberales, izquierda-derecha, originarios-mestizos, etc.)? ¿cuántos grupos de amigos o familiares han sufrido abandono de participantes cuando se tratan asuntos en los que parece difícil ponerse de acuerdo? ¿cuántas veces hemos escuchado “mejor no hablemos de eso” y nos hemos autocensurado para evitar conflictos?. Aunque parece ser un fenómeno que se repite en todo el planeta, ¿por qué se ha agudizado tanto la polarización política en Bolivia?.