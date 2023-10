Entre la nostalgia y el cambio generacional

Estos cuentos, la mayoría basados en recuerdos, el fútbol es apenas una excusa para volver a ser niños por un rato y patear una pelota imaginaria por el simple placer y alegría de recordar esas interminables tardes de fútbol y retornar al territorio nostálgico de la infancia. Pasado este encuentro —ya en el auto—, cuando me disponía a regresar a casa, recién tomé conciencia que, ese año, al que el cuento hace referencia, ninguno de los alumnos —ni siquiera el profesor— había nacido. Ese impacto de reconocer una brecha generacional me mantuvo quieto unos minutos. En teoría, todos somos conscientes que el tiempo avanza de manera implacable, solo que cuando ocurren situaciones como esta, la sorpresa del proceso de envejecer nos golpea como un inesperado derechazo de boxeo y nos deja tendidos en la lona.

En otra ocasión, cuando hablaba, animadamente, con una diseñadora gráfica sobre cinematografía —un tema que me apasiona—, ella me miraba con cara de desconcierto. No había visto ninguna de las películas que yo mencionaba y tampoco conocía a las estrellas de cine que le describía. Lo que para mí fueron íconos que definieron mi juventud y marcaron hitos a mi generación, para ella eran simplemente partes de una historia irrelevante y que no le decían nada. Lo que una vez fue notable y significativo, con el tiempo se desvanece en la memoria colectiva y es reemplazado por nuevas influencias culturales.