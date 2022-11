Entre memorandos, manifiestos y cabildos

Tal vez todo parezca más complicado, en especial la resistencia a ese proyecto de poder absoluto, porque desde el frente rebelde que encarna Santa Cruz no se vislumbra aún la consolidación de un proyecto político que termine de darle forma y fuerza a ese capital social que se ha ido acumulando de cabildo en cabildo, que se hace letra en manifiestos y memorandos, pero que no logra salir de éstos para consolidarse como verdadero poder político. ¿Qué es lo que le está faltando a Santa Cruz para dar ese paso, para concretar el salto necesario que lleve su pelea y resistencia a otro nivel? Muchos hablan de la falta de un instrumento político, llámese partido, agrupación o lo que fuere, capaz de articular el ideal con la acción. Y no es que no hubiera habido intentos en ese sentido, como bien lo demuestra el movimiento federalista de Andrés Ibáñez, el intento del Partido Regionalista o el Movimiento Demócratas, por citar algunos ejemplos según los hitos de la historia.