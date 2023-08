Entre originarios y ciudadanos

Es posible que hubiéramos alcanzado el punto liminar en la resolución de las disyuntivas históricas de la nación. Algunos pensadores contemporáneos sostienen que la disyuntiva histórica de la actual Bolivia se conjuga entre construir una “nación étnica” o una “cívica”, o más propiamente ciudadana. No se trata de un artificio del lenguaje, claramente se nota que ambas designaciones conllevan proyectos de sociedad y de Estado diferentes. Una concepción de la nación fundada en la cultura ancestral es diametralmente diferente a una fundada en la cultura del occidente moderno y victorioso. No quiere decir esto que no se podría construir un país en que lo ancestral, las culturas originarias y su legado mítico no convivan con los patrones de la modernidad e incluso de la postmodernidad, eso lo han hecho la mayoría de los países de occidente y oriente, solo bastaría pensar en Japón, China Corea, Vietnam etc. El hecho es que, por la mentalidad política e ideológica de nuestros actuales gobernantes, el país se niega a sí mismo esa posibilidad y hace un denodado esfuerzo por volver a sus orígenes o saltar al vacío del fracasado socialismo siglo XXI.​